Uuring: Eesti elanikud eelistavad Baltikumist enim uusi autosid

Uuringufirma Norstat läbiviidud küsitlusest selgust, et ligi 80 protsenti Baltikumi elanikest omab või kasutab sõiduautot ning enamik on selleks valinud bensiini- või diiselmootoriga sõiduki. Kui Lätis ja Leedus on ülekaalus diiselmootoriga autod, mida omab vastavalt 45 protsenti ja 49 protsenti elanikest, siis Eestis eelistab enim ehk 38 protsenti elanikest bensiinimootoriga sõidukeid, teatas Swedbank.

Elektri- või hübriidautot kasutavad vähesed – Eestis 5 protsenti, Lätis 7 protsenti ja Leedus 8 protsenti elanikest. Põhjus on enamasti keskkonnasõbraliku sõiduki kõrge hind ja lühike sõidudistants.

«Uuringust selgus, et keskkonnasõbraliku auto soetamist motiveeriks madalam hind ja madalamad kaasnevad kulud ning Eesti elanikke motiveeriksid rohkem maksueelised või riigi toetus. Kusjuures selline toetus on meil täiesti olemas, sest Keskkonnainvesteeringute Keskus pakub alates 6. veebruarist nullheitega sõidukite ehk täiselektriliste sõidu- ja kaubaautode ostmiseks 4000 euro suurust tuge. Lisaks toetab Swedbank keskkonnasõbralike valikute tegemist, pakkudes tavapärasest madalamat liisinguintressi sõidukitele, mille süsinikdioksiidi heide on kuni 50 grammi kilomeetri kohta,» ütles Swedbanki erakliendi liisingu valdkonnajuht Karin Saar.

Eestlased eelistavad kallemaid sõidukeid võrreldes lõunanaabritega

Auto soetamiseks eelistab Eestis 35 protsenti vastanutest liisingut. Lätis ja Leedus soetatakse sõiduk enamasti kogunenud säästudest ning liisingut eelistab vastavalt 18 protsenti ja 11 protsenti küsitletutest.