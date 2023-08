Kas USA suurettevõtete aktsiatel on mingit sidet majandusega?

USA lai aktsiaindeks S&P 500 on tänavu kallinenud ligi 17 protsenti. Kitsamalt on tõusu vedanud USA tehnoloogiagigantide aktsiad, kuid mitte ainult need pole väga kallid. Kuigi USA aktsiaturu tootlus kõigub aastast aastasse väga kõvasti, loetakse ajalooliseks keskmiseks 10–12 protsenti aastas, olenevalt, kui pikalt minna ajas tagasi.

Tänavu hullutas investoreid tehisintellekti buumi kõrged ootused. Apple ja Microsoft on aasta algusest kallinenud vastavalt 37 ja 34 protsenti, Amazon 64, Meta 154 ja Nvidia 191 protsenti. Väga odavaks loetakse, kui aktsiate hinna-kasumi (P/E) suhe on alla 12. USA suurimatel ettevõtetel kipub see olema pigem 30 kandis, Amazonil 335, Nvidial 221 ja uskuge või mitte, investeerimisguru Warren Buffetti Berkshire Hathawayl 105. Viimast on raske kasvuettevõtteks pidada.