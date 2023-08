Lõpuks tasuta: üht tüüpi inkassonõuetest saab nüüd paari minutiga lahti

Pisukese praktikas maksavadki inimesed küsitavad summad ära, seda ennekõike põhjusel, et muidu satutakse maksehäirete registrisse, mis toob omakorda rea probleeme kaasa. «On kurb ja kahetsusväärne, et isiku maine rikkumine on sedavõrd lihtne ning see võti on “metsiku lääne” meetoteid kasutava inkassofirma käes,» ütleb Pisuke.

Pisuke rõhutab, et ta ei kritiseeri siin olukordi, kus nõutakse sisse kehtivaid trahve. «Olgu öeldud, et loomulikult peab isik nõuetekohase trahvinõude selleks ettenähtud tähtajal täitma. Aga täiesti eraldi teema on, kui nõutakse sisse ammuilma aegunud trahve ning nõue saadetakse esmakordselt näiteks alles 5 aastat hiljem. Selles olukorras kehtivad teised reeglid ja põhimõtted. Nimelt on seadusandja õiguskindluse tagamiseks ette näinud aegumise instituudi, mille järgi parkimistrahvidest tulenevad võlgnevused tuleb sisse nõuda kolme aasta jooksul. Õiguskindlus on aga äärmiselt oluline põhimõte, kuna isikutevahelised nõuded ei saa lihtsalt lõpmatult nö rippuma jääda. Inkassofirmad sellest põhimõttest aga ei hooli, vaid survestavad inimesi aegunud trahvide maksmisele. Sellisele ärile tuleb teha lõpp,» ütleb Pisuke.

Üks parkimisteenuse pakkujaid, kes inkasso abi kasutab, on Ühisteenused AS. Küsimuse peale, kas Ühisteenused on loovutanud inkassole ka juba aegunud parkimistrahve, vastas ettevõte järgmiselt: