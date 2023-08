POSTIMEHE OSTUKORV ⟩ Toidu hinnad tegid suure üllatuse

Veelgi enam – näiteks Rimist saab täna Postimehe ostukorvi kuuluvad toidukaubad kätte odavamalt kui viimase 11 kuu jooksul ehk vähemalt möödunud aasta septembrist on Rimi ostukorv olnud kallim kui täna: möödunud aastal maksis meie ostukorv seal üle 70 euro ja täna alla 63 euro. Ka Barbora ostukorv on kuue euro võrra odavam kui möödunud aasta septembris.

Prisma kui soodsaimat hinda pakkuv poekett pole aga veel oma möödunud septembrikuisele hinnatasemele jõudnud ja kaupleb praegu sellest viis eurot kallima ostukorviga. Selveri hinnad on kahe euro võrra kallimad kui 11 kuud tagasi.

Rimi kombib hindu

Kaupluste hinnakõverad lainetavad igaüks isemoodi, kuid kõige laugemat joont ja seega stabiilselt soodsaimat hinda on aasta jooksul pakkunud Prisma. Barboras tõusid toiduhinnad järjepanu tänavu aprillini ja pärast seda tuli langus. Rimi hinnakõver on kuude lõikes liikunud üles ja alla justkui kombates ja otsides õiget hinnataset, katsetades kord nii, kord naa. Selver on näidanud aasta vältel stabiilselt kõrgeimat hinnataset, mida pole vääranud miski.