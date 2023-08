Liikluskindlustajad: kõik autoromud võiks registrist automaatselt kustutada

«Probleem seoses registreeritud, kuid reaalselt mitteeksisteerivate sõidukitega on tekkinud ennekõike riigi, mitte kodanike tegematajätmiste tulemusena. Tänaseks juba olematute sõidukite maksustamine olukorras, kus riik on jätnud registriandmete korrastamiseks ja kasutuskõlbmatute sõidukite nõuetekohaseks lammutamiseks süsteemi eelnevalt loomata, ei ole mõistlik,» kirjutab fondi juhatuse esimees Mart Jesse rahandusministeeriumile saadetud tagasisides mootorsõidukimaksu seaduseelnõu väljatöötamiskavatsusele.

Jesse selgitab, et fantoomsõidukite probleemi juurpõhjuseks on suuresti just automaksu ja sellest lähtuvate motivaatorite puudumine, mis sunniks omanikku sõiduki kasuliku eluea lõppedes seda romulasse viima, nagu seda näeb ette Euroopa Liidu romudirektiiv ja sellest lähtuv kohalik õiguskord.

Praeguseks on tema sõnul aga olukord nii kaugel, et sõiduki registrijärgsed omanikud ei ole oma staatusest tihtipeale isegi teadlikud, kui sõiduk on võõrandatud ja omandaja ei võta end uue omanikuna arvele – näiteks sõiduk omandatakse eesmärgiga lammutada see varuosadeks. Seetõttu on tema sõnul põhjust uskuda, et suurt osa 300 000 peatatud registrikandega sõidukitest ei ole enam füüsiliselt olemas ning ainuke eksisteeriv asi ongi kirje liiklusregistris.

«LKF-i kogemus sundkindlustusega näitab, et vanema sõiduki võõrandanud isikud ei tea tihtipeale juba mõne aja möödudes, kellele nad sõiduki müüsid, mistõttu puudub võimalus ostjaga kontakteerumiseks ja registris võõrandamise lõpuleviimiseks. Seetõttu on ainsaks meetmeks sõiduki ajutine kustutamine registrist, mis kaheaastase perioodi järel viib automaatselt sõiduki registrikande peatamiseni,» möönab Jeese.