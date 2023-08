Telia pakub oma esindustes hätta sattunud online.ee kasutajatele abi

Telia pakub alates tänasest oma esinduses tuge online.ee keskkonna kasutajatele, kellel on tulnud ette probleeme online.ee kasutamisega peale keskkonna omanikuvahetust. Eile pöördus Postimehe poole mitu inimest, kes teatasid, et nende konto on ette teatamata suletud.