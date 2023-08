DPD soetas uued elektrikaubikud

«Investeering elektrikaubikutesse on kapitalimahukas, kuid kui vaadata kogukulu (kaubikute hind, energiatarve, hooldused, remont), siis on targa talitamisega võimalik diiselkaubikuga sarnasele kulubaasile jõuda. Siia juurde käib ka teadlik ja läbimõeldud tegutsemine – veoringide ja muude protsesside pidev optimeerimine ja taktikaline planeerimine, mis samuti toetavad elektrikaubikute laialdasemat kasutamist,» selgitas DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss.

«Meie eesmärk on jõuda 2030. aasta lõpuks nii kaugele, et 95 protsenti DPD Eesti kaubikutest on elektrikaubikud.»

Ettevõte hangib 25 Ford E-Transit elektrikaubikut, mis hoiavad sel aastal kokku 56 tonni CO2 heidet. «Antud elektrikaubik on tuntud oma mahutavuse ja sõiduulatuse poolest, mis on võrreldes teiste elektrikaubikutega suurem. Ühe laadimisega saab elektrikaubikuga sõita hinnanguliselt 260 km,» selgitas Info-auto Fordi müügijuht Raiko Vaher ning lisas, et ettevõtete huvi elektrikaubikute vastu on tõusuteel.