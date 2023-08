Turismi- ja Reisifirmade Liit: koroonakriisieelne hea aeg tuleb Eestis unustada

Hallik hindas, et kui Euroopas näeme Covidi-eelseid turisminumbreid ilmselt juba lähiajal, siis turismi taastumine Eestisse võib võtta oluliselt rohkem aega. «Eesti peab oma prognoosidesse sõja, mis paljud turistid meie piirkonnas eemal hoiab, sisse arvestama. Mis tähendab, et meil tuleb unustada viie aasta tagune aeg. Pigem on vaja turismiettevõtlust kui majanduse olulist osa toetada ja turismi juhtimisega tegeleda,» teatas Hallik.