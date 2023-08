Efteni aktsia puhasväärtus kasvas juulis veidi

Eften Real Estate Fund AS teenis juulis ligi 2,2 miljonit eurot kulumieelset ärikasumit (EBITDA), mis on 25 000 eurot rohkem kui eelneval kuul, teatas fond börsile.

Fondi üüritulu oli juulis kokku 2,5 miljonit eurot eurot, 15 000 eurot vähem kui juunis, mida tasakaalustasid fondi madalamad kulud. Üüritulu vähenes peamiselt seoses Lätis asuva logistikakeskuse ühe üürilepingu lõppemisega. Fondi portfelli vakantsus püsib madalana, ulatudes juulis 2,4 protsendini ning üürnike maksekäitumine on fondi kinnitusel endiselt tugev.

Tänavu seitsme kuu jooksul on fond teeninud üüritulu kokku 17,7 miljonit eurot ning EBITDA-d 15,2 miljonit eurot. Fondi 2023. aasta üüritulu sisaldab Eften Kinnisvarafond AS-iga ühinemisel lisandunud kinnisvarainvesteeringute üüritulu kogusummas 9,5 miljonit eurot. Üürilepingute indekseerimiste ja üürnike tavapärase vahetumise tulemusena on see võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 5 protsenti.