Euroopa gaasihinnad tegid suurima tõusu alates 2022. aasta märtsist

Hinnatõusu põhjustasid teated, et Austraalia olulisemate veeldatud maagaasi tehaste töötajad kavandavad streiki, et võidelda kõrgema palga ja parema töökoha turvalisuse eest, kusjuures turu liikumist võimendasid mõned kauplejad, kes sulgesid panused, et gaasi hind langeb.

Hinnatõus toob esile, et hoolimata sellest, et gaasihoidlate tase on ELis tõusnud peaaegu täisvõimsuse lähedale, ei ole mandrit peaaegu kaks aastat vaevanud energiakriis veel lõppenud ning turud on endiselt närvilised tarnete haavatavuse pärast.