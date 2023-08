Alkoholifirma Bacardi teenib Venemaal suurt kasumit

Wall Street Journal kirjutas Venemaa valitsuse tolliandmetele tuginedes, et Bacardi on 30. juunil lõppenud 12 kuu jooksul importinud 169 miljoni dollari väärtuses enda rummi, Grey Goose'i viina ja muid alkohoolseid jooke ning ettevõte soovib palgata ka lisapersonali.

Bacardi oli esialgu üks neist, öeldes, et ta on peatanud ekspordi Venemaale ja lõpetanud kõik reklaamikulutused riigis. Käesoleval aastal eemaldas ta siiski selle sõnumi oma veebisaidilt.

Bacardi ei ole ainus ettevõte, kes Venemaale jääb või sinna tagasi pöördub. Itaalia alkoholitootja Davide Campari-Milano, kes toodab Campari, Aperoli ja Cinzano aperitiive, on jätkanud importi riiki. Samuti on Venemaale jäänud Hollandi tee- ja kohvitootja JDE Peets, kelle portfelli kuuluvad näiteks Jacobs kohvi ja Pickwicki tee.

Bacardil on Venemaal pikk ajalugu, sest ta alustas seal müüki 1992. aastal. Nende viski on üks riigi enimmüüdud kaubamärke ning see piirkond on olnud oluliseks tulude ja kasumi kasvumootoriks. Bacardi heaks töötab seitsmes Venemaa linnas umbes 350 inimest.