Euroopas minnakse pankade ülikasumite kallale, kas ka Eestis?

Lisaks Itaaliale on pankade plahvatuslikult kasvanud kasumitele maksud kehtestanud ELis Hispaania, Tšehhi, Ungari ja Leedu. Maksustatakse varasemate aastatega võrreldes kasvanud kasumit või siis netointressitulu, mis lisandub pelgalt tänu keskpankade kehtestatud kõrgematele intressimääradele. Lisamaksuga on lubatud aidata nii kodulaenudega jännijäänuid kui kaitsetööstust, teisalt kannatavad investorid aktsiahindade languse tõttu.

Kui Eestis jäi eelmisel kolmel aastal pankade netointressitulu alla 600 miljoni euro, siis sellel aastal võib see ulatuda Euroopa Keskpanga intressitõstmiste toel rohkem kui 1,1 miljardi euroni. Vaatamata tulude ootamatule kasvule arvavad Eesti pangajuhid, et suuremad kasumid tagavad sektori stabiilsuse ehk parematel aegadel kogunenud kasum on targem jätta halvemate aegade üleelamiseks, selle asemel et lisamaksuga riigieelarvet turgutada.