HALB ÜLLATUS ⟩ Uus omanik sulges ligipääsu online.ee kontodele

Margus ütles, et Telia oli talle kevadel teavituse saatnud, et e-postikeskond vahetab omaniku, kuid tema sõnul polnud seal kirjas, et teenus suletakse. Margus rääkis, et saab aru, et uus teenus on tasuline, (4,99 eurot kuus), ning ta on oleks valmis ka selle eest maksma, kui ta pääseks e-postkastile ligi. Paraku seda võimalust hetkel pole. «Kõige hullem on see, et ei saa varasematele kirjadele ligi ja pole ka infot, kuidas oma konto sulgeda,» rääkis Margus.