Rootsi lihtsustab tuumareaktorite ehitamist ja loobub piirangutest

Valitsus on seisukohal, et 2030ndatel ja 2040ndatel peaks käiku minema 10 tavareaktori jagu tuumaenergiat.

Sellepärast on otsustatud tuua ettepoole kavandatud seadus, mis kõrvaldaks piirangu, millega on Rootsis lubatud maksimaalselt 10 tuumareaktorit ja et uusi reaktoreid tohib ehitada ainult sinna, kus neid juba on.