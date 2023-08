Vitsur: olukord on hullem, kui esmapilgul näib

«Kuigi Eesti päritolu kaupade eksport juunis oli enam-vähem võrdne 2021. aasta, see on viimase sõjaeelse, kuid meile üldsegi mitte eriti soodsa aasta sama kuu ekspordi mahuga, kajastab see 1 miljardi euro suurune maht püsihindades siiski umbes veerandi võrra väiksemat ekspordi mahtu võrdluses kahe aasta tagusega,» ütles Vitsur.

Seevastu tuleb tema selgitusel ekspordimahtude võrdlemisel möödunud aasta juuniga meeles pidada, et möödunud aasta juunis liikus Brenti hind 120 dollari juures nafta barreli eest, aga sellel aastal 75 dollari ümber, ning et ka mitmete teiste toormete hinnad on võrreldes eelmise aasta suvega oluliselt stabiliseerunud, mistõttu võrdlus möödunud aastaga ei tohiks püsihindades nii süngeks osutuda, kui see jooksevhindades praegu välja paistab.