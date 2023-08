Lätlaste lennundusäri saavutab aina uusi tippe

Esimese pooleaasta lõpetas airBaltic võrdleva EBITDARi tasemega ligi 57 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama näitajat umbes 50 miljoni võrra. Käesoleva aasta teises kvartalis on lennufirma saavutanud rekordilise võrdleva EBITDAR taseme 53,8 miljonit eurot, mis tähendab ligi 29% EBITDAR marginaali. Andmed kinnitavad, et airBaltic on jõudnud kõikide aegade kõrgeima esimese polaasta müügituluni, mis ulatus 291 miljoni euroni. See tähistab muljetavaldavat 52% kasvu võrreldes eelmise aastaga ning olulist 33% suurust parenemist võrreldes 2019. aastaga.

«Selle aasta esimese poole erakordsed tulemused on ületanud meie ootusi,» ütles airBaltic’u president ja juhatuse esimees Martin Gauss. «Oleme tugevad oma äris ja rahavood on meie tegevusajaloo kõrgeimal tasemel. Vaadates tagasi 2022. ja isegi 2019. aasta algusele, täheldame olulist kasvu – saavutades ajalooliselt kõrgeima kasumi, rekordilise müügitulu ning meiega lendavate reisijate arvu suurenemise.»

«Siiski, lennukimootorite varuosade defitsiit mis on viinud keskmiselt 11 lennuki töö peatumiseni, on oluliselt mõjutanud meie näitajaid teises kvartalis. See pidurdas veelgi paremate numbrite saavutamist. Et korvata seda võimekuse kadu, olime sunnitud ajutiselt rentima asenduslennukeid. Vaatamata sellistele väljakutsetele on airBaltic’u äriline tegevus olnud tugev,» lisas Gauss.