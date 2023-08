Eesti esimene kaubanduspark avab peatselt uksed

Kurna Pargi kogu müügipind on 20 000 ruutmeetrit ning selle ankurrentnik on Decathloni kõrval Selveri hüpermarket, kokku on kaubanduspargis 15 kauplust.

«Hetkeseisuga on ehitustööd jõudnud lõpusirgele ja peatselt hakkab Kurna Pargi kaupluste sisustamine,» rääkis kaubanduspargi arendaja, Tallinn Retail Park Development OÜ juhatuse liige Barry Nabuurs. «Kõik kauplused avavad külastajatele uksed augustikuu viimase nädalavahetuse eel, 24. augusti keskpäeval.»

Kurna Pargis avab oma esimese kaupluse Eestis enam kui 50 riigis 1700 kauplust omav maailma suurim spordikaupade müüja Decathlon.

«Kurna Pargis avatav Decathloni pood on suurim omalaadne Eestis ja ka terves Baltikumis,» lausus Decathloni Tallinna juht Ivan Kiss. «Pakume enam kui 10 000 ühikut erinevat liiki spordi- ja vaba aja veetmise varustust. Lisaks on sarnaselt teiste Decathloni kauplustega meie poe ees kõigile tasuta kasutamiseks pallimängualad, padeliväljak ning laste jõuväljak. See rõhutab meie fookust aktiivsele elustiilile. Need on abiks just noorema põlvkonna kaasamisel, muutes ostukogemust nauditavamaks.»

Kurna Park on rajatud kaubanduspargi (inglise keeles retail park) kontseptsiooni alusel, mis tekkis USAs ning on viimastel aastatel kogunud jõudsalt populaarsust ka Euroopas, sh ka meie lõunanaabrite juures Lätis ja Leedus.