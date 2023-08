Hiinas jõudis deflatsioon ka tarbijateni

Hiina majandusel on särtsaka esimese kvartali järel teises kvartalis hoog raugemas. Nõudlus on nõrgenenud nii Hiinas kui välismaal.

«Nii tarbija- kui tootjahinnad on aastases arvestuses languses, mis kinnitab majanduses deflatsiooni,» ütles ANZ Hiina strateeg Xing Zhaopeng Reutersile. Ta eeldab, et teisel poolaastal on tarbijahindade muutus null, mis tähendab, et rahapoliitiliselt muutub manööverdamine keeruliseks.