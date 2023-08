Kas laenuintressid jätkavad tõusmist?

Citadele panga ökonomist Simona Strizevska pakub välja tõenäolise tulevikustsenaariumi.

Siiani on keskpankade tegevuskava olnud väga selge – kuna tarbijahinnad tõusevad lubamatult kiiresti, on FRS ja EKP tõstnud järsult intressimäärasid, et oma võimaluste piires hinnatõusu summutada. Mida kiiremini inflatsioon kasvas, seda agressiivsemalt tegutsesid keskpankurid. Kui keskpangad nägid esimesi inflatsiooni aeglustumise märke, langetasid ka nemad kiirust ja vähendasid intressimäärade tõstmise sammu. Nüüd on FRS ja EKP jõudnud punkti, kus edasised plaanid muutuvad äärmiselt ebamääraseks – iga intressimäärade tõstmine (sh juulis toimunu) võib osutuda selle intressimäärade tõstmise tsükli viimaseks.

USAs on eratarbimine olnud seni tänu madalale tööpuudusele ja sissetulekute püsivale kasvule tugev, kuid juba mõnda aega on Ameerikas inflatsiooni pidurdavad protsessid muutunud ulatuslikumaks ega piirdu enam ainult soodsa baasmõjuga energia- ja toiduhindadele. Euroala baasinflatsioon on endiselt rekordiliste tasemete lähedal, kuid mitmed prognoosimisel kasutatavad majandusindikaatorid annavad märku inflatsiooni aeglustumisest ka euroalal. Erinevalt USAst on euroala majandus viimasel ajal järsult hoogu kaotanud. Enamik euroala sageli avaldatavaid näitajaid – alates ärisentimendist kuni aktiivsusnäitajateni – on mõne viimase kuuga nõrgenenud.