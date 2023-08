Itaalial läks kiiresti suure pangamaksu soov üle

Kuigi ka teised Euroopa riigid, nagu Ungari ja Hispaania, on kehtestanud pankadele täiendavaid makse, tuli Itaalia otsus täieliku üllatusena, mis hävitas investorite kindlustunnet, kirjutab Reuters.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni käis esmaspäeval välja pangamaksu idee, kuid paistab, et ta on sellest senisel kujul juba loobunud. See tuli üllatusena isegi esmaspäeva öösel koos olnud ministritele.