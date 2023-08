Taani ravimifirma läheneb Euroopa kõrgeima väärtusega ettevõtte tiitlile

Novo Nordisk, mis oli algselt spetsialiseerunud diabeedi ravile, on viimase kolme aasta jooksul saavutanud üha suurema investorite toetuse tänu rasvumisvastastele ravimitele, sealhulgas müügihittist Wegovyle. Alates 2020. aasta lõpust on aktsia kolmekordistunud, edestades teisi Euroopa suurettevõtteid, sealhulgas Nestlet ja ASML-i.

Meditsiiniringkond tervitas tulemusi

Kuigi uuringuid «tuleb veel hoolikalt kontrollida, näitavad need, et rasvumise all kannatavatele patsientidele tuleb kiiresti pakkuda seda tõhusat ja ohutut ravimit, et ennetada tulevasi haigusi,» ütles AFP-le Anglia Ruskini ülikooli füsioloogia vanemdotsent Simon Cork.