Norra määras Metale igapäevase trahvi

Norra järelevalveasutus Datatilsynet ütles, et Meta peab alates 14. augustist maksma iga päev miljon krooni (89 000 eurot) trahvi.

Datatilsyneti rahvusvahelise osakonna juhataja Tobias Judini sõnul on trahv seotud 14. juulil tehtud otsusega, millega amet oli ajutiselt «kehtestanud Facebookis ja Instagramis käitumispõhise reklaami keelu».

«Meta käitumispõhine reklaam toob kaasa kasutajate pealetükkiva jälgimise, mis mõjutab negatiivselt nende õigust andmekaitsele ja infovabadusele,» ütles Judin AFP-le saadetud e-kirjas, lisades, et platvormidel on palju haavatavaid rühmi, näiteks «noored, eakad ja kognitiivse puudega inimesed».

«Samuti oleme mures, et tundlikke isikuandmeid võidakse kasutada reklaami eesmärgil. Seetõttu leidsime, et Meta tegevus on vastuolus andmekaitseseadusega,» jätkas Judin.