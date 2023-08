Itaalia valitsus läks pankade kallale

Peaminister Giorgia Meloni parempoolne valitsus tahab maksuga koorida ära kasumi, mida finantsasutused teenivad intressimäärade tõusu abil. Valitsus oli kritiseerinud, et laenude intressimäärade ja hoiuste intressimäärade vahel on suur vahe pankade kasuks. Näiteks suurpank Intesa Sanpaolo oli teatanud, et ta ootab intressimarginaalide arvelt enam kui 13,5 miljardi euro suurust tulu.

«Tuleb ainult vaadata 2023. aasta esimese poolaasta pankade kasumit, mis on ka Euroopa Keskpanga intressitõusude tulemus, et mõista, et me ei räägi mitte paarist miljonist, vaid tõenäoliselt miljarditest,» oli asepeaminister Matteo Salvini öelnud. Uue maksu eesmärgiks on tema sõnul olla õigluse võrdsustamise meede. Erimaksust saadavat tulu kavatsetakse kasutada hüpoteeklaenude omanike toetamiseks ja teiste maksude vähendamiseks, teatas ta.