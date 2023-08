Riigireform pani majandus- ja infotehnoloogiaministri vanduma

Küsimus ei ole mitte kärpimises, vaid kas me teeme õigeid asju mõistliku kuluga. Riigikontrolör Janar Holm

R. Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi kaasprofessor Külli Sarapuu sõnutsi on tõhusus oluline, aga see ei saa olla eesmärk iseenesest. «Riik peab olema kodaniku vajadustele orienteeritud ja kokkulepitud väärtused peaksid ütlema, et millist riiki me tahame ja kuidas me tõhusust mõtestame,» lausus ta.

Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja Eili Lepiku sõnul on väärtused kokku lepitud ja paika pandus riigikogus vastu võetud Eesti 2035 strateegias. Tema hinnangul on keskne teema usaldus. «Inimene peab riiki usaldama,» ütles ta. «Läbi usaldusväärsuse, inimkesksuse ja uuendumeelsuse saab tõhususele läheneda.»

Riigikontrolör Janar Holmi hinnangul ei ole aga tõhususe tõstmine ja kulude kärpimine omavahel vastuolus. «Minu meelest ei ole, siin vastuolu. Küsimus ei ole mitte kärpimises, vaid kas me teeme õigeid asju mõistliku kuluga,» märkis ta. «Selleks, et sisuliselt kokku hoida, oleks hea teha paane, mitte järgmiseks, vaid ülejärgmiseks ja üleülejärgmiseks aastaks.»

Praegune riigireformi vaade on keskendunud sellele, kas me teeme õigeid asju mõistliku hinnaga. Mida me riigina peame tegema, millega võime tegeleda ja millega ei tohiks tegeleda. «See mäng tuleb läbi teha. Sealt see kärbe tuleb, nimetame me seda siis nulleelarve lähenemiseks või kaine mõistuse vaatamiseks.»