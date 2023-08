Hiina üritab näidata kehva majandust tegelikust paremana

Mitte ainult regulaatorid, vaid ka tööandjad ning isegi meedia survestavad vältima teemasid alates kapitali kadumisest riigis kuni langevate hindadeni. Seitse majandusteadlast rääkisid FT-le, et tööandjad on neil keelanud teatavate teemade kajastamise. Hiina väärtpaberijärelevalve süüdistas aktsiaanalüütikuid, et need ületähtsustavad majandust ohustavaid riske, mis põhjustavad nõrka tarbijanõudlust, langevat eksporti ja kinnisvarasektori hädasid.