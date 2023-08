Tehisintellekti aktsiamull võib lõhkeda

Antud alal tarkvarasektori liidri Microsoft teatas, et tehisintellekti tulude panus käibesse saab olema tagasihoidlik. AMD loodab, et turg kasvab 2027. aastaks enam kui 150 miljardi dollari suuruseks. Siiski ei aidanud suurel lootused aktsiat, mis langes tulemuste avaldamisele järgnenud päeval seitse protsenti. Analüütikud kardavad, et ootused võivad olla liiga optimistlikud.

Need võivad olla märgiks, et tehisintellekti aktsiate mull on lõhkemas. Esmaspäeval ütles Morgan Stanley aktsiastrateeg Edward Stanley viimase saja aasta 70 aktsiamulli uurides, et kolme aastaga on keskmiselt mullistumisel tippu teenitud 154 protsenti. Nvidia aktsia on üksnes tänavu kallinenud juba 200 protsenti. Stanley sõnul kui kõrvutada Nvidia aktsia ja ka teiste suurte tehnoloogiaaktsiate liikumisi, võivad need olla tehisintellektiaktsiate ralli viimased võidud.

«Mulli tippu jõudes on kolme aasta keskmine tootlus 150 protsenti, mille tõttu võib öelda, et mõnedki aktsiad on selle juba ületanud,» kirjutas ta.

Siiski usub Stanley, et 2023. aasta tehisintellektiaktsiate mull ei pruugi olla nagu teised 70 mulli. Morgan Stanley AI indeks on tänavu tõusnud kõigest 50 protsenti, võrreldes Nvidia aktsia 200 protsendise kallinemisega.

Tehisintellekt on Wall Streeti 2023. aasta mõistatus

AI buumi tõttu on strateegid tõstnud S&P 500 indeksi hinnasihte. Roundhill lõi börsil kaubeldava fondi ehk ETFi USA börsisümboliga CHAT. Investorid ei jäta ühtegi kivi ümber pööramata otsides järgmist suurt tehisintellekti võitjat.

Apple’i juht Tim Cook ütles erilise vaimustuseta, et nad kah vaikselt pusivad oma AI eksperimendiga. Ta märkis, nad on harjunud enne midagi valmis saama, kui kirema hakata. Tehisintellekti edust on raporteerinud teise kvartali numbrite juures vähesed. Erandiks on Meta, kes ootab juba käimasolevas kvartalis AI panust käibesse.

Snap teatas, et neil on juba 150 miljonit My AI kasutajat. Vaimustava numbri asemel vaatasid analüütikud hoopis selle investeeringu kulude poolt. Aktsia kukkus kohe enam kui 14 protsenti.