Nafta hinda tabas langus

Viimaste päevade jooksul on teinud nafta hind oma viimase kolme kuu tippmargi 86,7 dollari tasemel. Võrreldes aasta alguse tasemega on nafta hind aga 2,4% madalamal tasemel.

Täna reageerisid naftaturud teadetele, et Hiina majandusnäitajad ei ole kõige paremad. Financial Times vahendab, et Hiina valitsus näeb majanduskasvu numbrina 5% aastas, mis on aastakümnete madalaim näitaja.