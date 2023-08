Michal: LNG sadama load peaks Elering saama talveks

Michal märkis, et Pakrineemel oleva LNG ujuvterminali vastuvõtuvõimekuse puhul on tegemist eelkõige kriisiolukordade jaoks mõeldud võimalusega. «Näiteks kui midagi juhtub Inkoos või Balticconnectoriga, siis Eestil on olemas enda võimekus LNG ujuvterminali vastu võtta, näiteks Inkoo terminali toomisel siia. Samuti on turuosalistel võimalus kaid kasutada, kui neil peaks tekkima soov ise ujuvterminali toomiseks,» selgitas minister.

Minister osutas, et varude keskuse kõrval on sadama vastuvõtu tagamisel oluline roll ka Eleringil, mis on tema sõnul öelnud, et kõik vajaminevad load on järgmiseks talveks lisaks tehnilisele võimekusele olemas. «Mereosa hoonestusloataotlus on tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) menetlus. Ametkonnad on loa kooskõlastanud, millele järgnevalt saab TTJA anda hoonestusloa. Kui hoonestusluba on TTJA poolt antud, siis on võimalik esitada kasutusloa taotlus. Taotlus on Eleringi poolt ette valmistatud ning ootab hoonestusloa väljastamist,» loetles Michal.