Kohvimüüja Paulig Estonia langes kahjumisse

Taandatuna täistööajale töötas ettevõttes mullu 38 inimest, mida on ühe võrra vähem kui 2021. aastal. Tööjõukulud möödunud aastal olid aga stabiilsed võrreldes aasta varasemaga – 1,9 miljonit eurot.

Ettevõte prognoosib 2023. aastal Balti riikides majanduskeskkonna stabiliseerumist ja inflatsiooni aeglustumist. Jätkuvalt investeeritakse turundustegevusse ja brändi arendamisse, eesmärgiga kasvatada turuosa ja kinnistada positsioon Baltikumi kohviturul. OOH ärivaldkonna eesmärk on jätkuvalt tugevdada Pauligi brändi nähtavust väljaspool kodu segmendis kõikides müügikanalites ning kinnistada kindel turupositsioon.

Paulig Estonia AS on kohvi jaemüügi ja turundusega ning B2B (business-to-business) kohviseadmete müügi, rendi, hoolduse ja muude materjalide müümisega tegelev ettevõte, mis on Oy Paulig Finland Ab tütarettevõte ja kuulub 100 protsenti rahvusvahelisse Pauligi kontserni.