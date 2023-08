Üllatus majaomanikele: Kredex peatas väikeelamute rekonstrueerimistoetuse

EASi ja KredExi ühendasutuse eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on seni toetuse väljastamiseks eraldatud rahalised vahendid seotud käesoleva eelarveaastaga. Tegemist oli lisaeelarvega eraldatud ning juba ühest eelarveaastast teise tõstetud rahaga ja selles mõttes on tegu erandliku olukorraga.

«Saime turuosalistelt teavet, et need, kes alles aasta teises pooles töid planeerima hakkaksid, ei jõuaks sellises ajaraamis töid tehtud nii, et toetuse saaks välja maksta,» ütles Reinsalu. «Vältimaks olukorda, kus inimesed on mingeid kulusid siiski juba kandnud, kuid toetust ei ole võimalik maksta, peatasime 1. juulist vooru.»

Vaja Euroopa Komisjoni heakskiitu

Kliimaministeeriumi ehituse asekantsler Ivo Jaanisoo kinnitusel avaneb taotlusvoor selle aasta jooksul. Kui toetuse andmise tingimused on paigas, järgnevad kooskõlastusringid ja rahaallikast tulenevalt on kooskõlastuskohustus ka Euroopa Komisjoniga.

«Plaanime ühikuhindu kasutada päikesepaneelide ja inverterite toetamisel,» selgitas ta. See tähendab, et ühikuhinnaga toetatavale tegevusele on määruses ja taotluse rahuldamise otsuses määratud kindel toetussumma. Seda ei suurendata ega vähendata, kui tegevus kujuneb eeldatust kallimaks või odavamaks. Samuti ei ole vaja väljamakse alusena esitada arvet ja selle tasumist tõendavaid dokumente. Piisab sellest, et tööd nõuetekohaselt vastu võetud. See vähendab bürokraatiat.