Uuring: palgarahulolematus on endiselt kõrge

Uuringust tuleb välja, et töötajad ei jaksa enam palgatõusu kaua oodata, sest pea 50 protsenti vastanutest on otsustanud juba uut töökohta otsida. Uue töökoha valikul pidasid 81 protsenti vastanud töötajatest kõige olulisemaks jällegi töötasu suurust.

Eesti tööandjad pingutavad tublisti, et püsida tööturul konkurentsivõimelisena ja pakkuda õiglast palka oma töötajatele. «Tööandjad on juba varasemates perioodides inflatsiooni mõju arvestades teinud ettevõtte siseseid palgakorrektuure,» selgitas CV-Online'i turundusjuht Karla Oder. «Praegune üldine tööturu olukord toetab aga pigem palgasurve aeglustumist ning seda vabade töökohtade arvu vähenemise tõttu.»

46 protsenti tööandjatest on viimastel kuudel tõstnud töötajate töötasusid ning sama paljud on ka suutnud palkasid endised hoida. Vaid 12 protsendil tööandjatel on töötajate kauaoodatud palgatõus plaanis lähiaegadel.

Kõrgelt hinnatakse tööandjate poolt lojaalseid töötajaid ning see on olnud 73 protsendiga ka suuresti töötasu tõstmise ajendiks. 46 protsenti tööandjatest toovad välja, et töötajate poolne palgasurve on pannud neid töötasusid tõstma. Veidi üle veerandi vastanutest ehk 26 protsenti on soovinud aidata töötajatel inflatsiooniga paremini toime tulla ja seepärast töötasusid suurendanud.

80 protsenti tööandjaid aga ei julge suuri palgatõuse lähikuudel lubada ja palganumbrid on plaanis säilitada samal tasemel nagu nad siiani on olnud. Siiski on 12 protsenti tööandjaid, kes võtavad ette lähikuudel töötajate põhipalkade suurendamise. Kuigi töötajate oodatud 16-20-protsendilist töötasu tõusu tööandjate poolt oodata veel ei ole, ollakse suutelised läbi viima kolme kuni nelja protsendi suuruseid palgatõuse, veidi väiksem osa ehk 26,7 protsenti tööandjatest on oma eesmärgiks võtnud kogupalka tõsta viis kuni kuus protsenti ja sama suur osakaal vastanuid seitse kuni kaheksa protsenti.