Venemaal tegutsevad Euroopa ettevõtted kaotasid sõja tõttu üle 100 miljardi euro

Ülevaade 600 aastaaruandest ja 2022. aasta finantsaruannetest näitab, et 176 ettevõtet on Venemaa äride müügi, sulgemise või vähendamise tõttu deklareerinud varade väärtuse langust, valuutakursiga seotud kulusid ja muid ühekordseid kulutusi.

Kommunaalettevõtted said 14,7 miljardi euro suuruse otsese löögi, samas kui tööstusettevõtted, sealhulgas autotootjad, said 13,6 miljardi euro suuruse löögi. Finantsettevõtted, nende hulgas pangad, kindlustusandjad ja investeerimisfirmad, on teinud 17,5 miljardi euro ulatuses mahakandmisi ja muid kulutusi, vahendab FT.