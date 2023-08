Euroopa investorite seas kerkis optimism

Sentixi tegevdirektor Patrick Hussy sõnul on eelkõige Saksamaast saanud eurotsooni murelaps, koormates piirkonda, sest investorite kindlustunne Euroopa suurimas majanduses on langenud madalaimale tasemele alates 2022. aasta oktoobrist.

Leebem vaade järgmise kuue kuu suhtes on tingitud sellest, et investorid usuvad, et inflatsioonitempo kaotab osa oma plahvatusjõust, ütles Hussy, kuigi veel ei ole märke, et olukord liigub jätkuvalt õiges suunas.