Prantsusmaast sai Euroopa suurim elektrienergia eksportija

Prantsuse tuumaenergia toodang on Euroopa elektrituru nurgakivi, kuigi see küündib hetkel umbes 50% võimsuse juures. Riigi tuumajaamad on turu jaoks jätkuvalt väga olulised, hoolimata katkestustest ja taastuvate energiaallikate, näiteks päikeseenergia, suurest toodangust, mis on olnud väga tõhus tänu kuumalainetele, mis on sel suvel paljusid Lõuna-Euroopa piirkondi räsinud.