Diislikütuse müük kasvab kukkuvate veomahtude kiuste

Maksu- ja tolliameti juulikuu mootorikütuste müügi koondandmete järgi suurenes juulis nii mootoribensiini kui ka diislikütuse tanklamüük, teatas ühing.

«Eraisik tarbib valdavalt mootoribensiini ja kuigi eelmisel aastal oli suvekuudel kütuse hind tänasest ligi 40 senti kõrgem, siis tegelikult on selle aasta juunis-juulis müüginumbrid väiksemad kui möödunud aastal,» ütles transpordikütuste ühingu tegevjuht Mart Raamat.

Kütusesektori esindaja sõnul näitab see, et inimesed on oma sõiduvajadust juba optimeerinud. «Loomulikult kannatab vähem teeniv autojuht kõrgete hindade tõttu rohkem. Müügiandmed annaks justkui indikatsiooni, et erilist optimeerimise võimalust eestlastel enam ei ole – vajalikud sõidud tuleb hambad ristis ära teha,» möönis ta.

Erinevalt mootoribensiinist on diislikütuse müüginumbrid tõusnud nii suvekuudel kui ka kogu aasta lõikes. Raamat märkis, et selline trend on üllatav, sest veonduse käekäik on murettekitav. «Vaadates selle aasta esimese kvartali veonduse statistikat tuleb välja, et siseriiklik veosemaht on kukkunud veerandi võrra – see on päris arvestatav mahtude vähenemine. Ometi oli diislikütuse tanklamüük 7 miljoni liitri võrra suurem kui 2022. aastal,» kirjeldas ta.

Raamatu sõnul on need numbrid teineteisele vastukäivad. «Veosemahtude langus peaks vähendama ka diislikütuse tarbimist – ometi näeme praegu, et näiteks piirimaakondades on müüginumbrid hüppeliselt kasvanud,» tõdes Raamat.

Kütusesektori esindusorganisatsiooni tegevjuht leiab, et selline trend on tõestuseks konkurentsivõimelise aktsiisipoliitika edukusest. «Täna on ikka selgelt näha, et Eesti vedajad toovad ikka veel oma tankimismahtusid kodumaale tagasi – kuidagi teistmoodi ei ole võimalik selgitada, miks kütusmüük kasvab, eriti piirimaakondades. Sel aastal võiks diislikütuse tanklamüügist tulla ligi 12 miljonit lisaeurot kiratsevasse riigieelarvesse,» rääkis Raamat.