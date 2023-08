Euroala majandust ähvardavad valusad löögid

Kui USAs oodatakse pehmet maandumist, siis euroalal on analüütikute hinnangul majanduse väljavaated nõrgemad. Euroopa Keskpank (EKP) on juba varem pälvinud kriitikat rahaturu karmistamise hilinenud alustamise pärast. Hiljuti tunnistas ka EKP president Christine Lagarde, et Euroopa lähiaja majandusväljavaade on «halvenenud».