Torm toob endaga kaasa ka odava elektri

Kõige kallim, 97,33 eurot megavatt-tunnist, on elektri börsihind teisipäeva õhtul kell 21–22, kõige odavam on aga kell 16–17, mil hind langeb koguni -9,97 eurole megavatt-tunnist. Sealjuures on elektri hind Eestis miinuses suurema osa päevast, öösel kell 1–7 ning taas päeval ajavahemikus 11–18.