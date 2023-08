Karmid numbrid: Venemaa agressioon on läinud Euroopa suurettevõtetele meeletult maksma

Teisalt on sõja tagajärjel suurenenud mitmete nafta-, gaasi- ning kaitseettevõtete kasumid. Kahjud on aga kõige rängemalt tabanud energia- ja finantsettevõtteid. Kolm suurimat kannatajat on olnud energiafirmad BP, Shell ja TotalEnergies, kes on teatanud oma Venemaa äride kogukuludeks vähemalt 40,6 miljardit eurot. Soome Fortum sai uuringu järgi kahju 5,3 miljardi euro ja sakslaste Uniper 5,7 miljardi euro ulatuses.

Tervikuna on Venemaa osa kõigist eurooplaste välisinvesteeringutest olnud siiski vaid 3,5 protsenti. Andmetest selgus, et parim strateegia Venemaal kantud kulude vähendamiseks on seni olnud võimalikult kiire väljumine. See tähendab, et mida kiiremini on ettevõtted Venemaalt lahkunud, seda väiksemad on nende kahjud.