Swedbank: palgakasv ületab taas hindade tõusu

Elmik toob seejuures välja asjaolu, et Balti riigid ei juhi enam euroala hinnatõusu edetabelit. Aastaga tõusid juulis 6 protsendi võrra hinnad ka Saksamaal ja Itaalias, kus ostukorv on seni kallinenud küll märksa vähem kui Baltikumis.

Energia hinnad alanesid juulis tänu gaasi, elektri ja kütte hinna langusele. Mootorikütuste hinnad püsisid juulis mitmendat kuud järjest samal tasemel. «Juuli lõpust alates on tanklaketid aga taas hindu tõstnud. Nafta kallines tänu Saudi Araabia ja Venemaa tootmispiirangutele,» möönis ökonomist.

Toidu hind alanes kuuga 0,9 protsendi võrra. Värske köögivili, piimatooted ja kala odavnesid. Toidutoorme hinna langus on Elmiku sõnul tasapisi poodidesse jõudmas. Toidu hinnad on viimastel kuudel vähenenud ka naaberriikides. Teistest riikidest on toit odavnenud enam Soomes ja Rootsis.