Suur võlakoorem ja ametiühing pani USA suurt transpordiettevõtet pankrotikaitset paluma

Ettevõttel on kohtu teate kohaselt miljard kuni 10 miljardit dollarit võlga enam kui 100 000 kreeditorile.

«See on täielik pettumus, et peame sulgema ligi sada aastat tegutsenud ettevõtte,» teatas Yellowi juhatuse esimees Darren Hawkins börsiteates.

Varem YRC Worldwide’i nime all tuntud ettevõte on üks suuremaid USA maanteevedude autoettevõtteid. Ettevõte oli domineeriv segmendis «vähem kui terve koorem», mis tähendas, et ettevõte kombineeris eri klientide vedusid, mis ühe veokiga transporditi samsse sihtkohta.