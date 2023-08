Anvar Samost: riigifirmade eest vastuvatel poliitikutel hakkavad keerulises olukorras käed-jalad värisema

Samosti sõnul on avalikuse jagatud info põhjal Nordica kahjum tekkinud objektiivsetel põhjusel ning valdavalt ettevälistest asjaoludest. Ta selgitas, et kiiresti kasvanud nõudluse tõttu pole suudetud oma lepinguid täita ning seetõttu on tasutud lepingupartneritele trahve.

Samost rääkis, et ärimaailmas on selliseid juhtumid tavapärased. «Igas ettevõttes võib selliseid asju ette tulla. Ja tulebki, kui ettevõtte tegutseb rohkem kui kaks päeva,» ütles Samost.

Poliitikute käed värisevad

Kuid Samosti sõnul muutuvad riigiettevõtetega seotud poliitikud ja ametnikud kirjeldatud olukordades närviliseks ning nad kipuvad üle reageerima. «Neil hakkavad käed-jalad värisema ja kohe tuleb midagi ette võtta, tuleb rääkida pankrotist. See on muidugi väga geniaalne lennundusettevõtte puhul,» ütles Samost.

«Tegelikult poliitiline aktsionäride koosolek on tihti õnnetus sellele ettevõttele, kelle aktsionäride üldkoosolek ta on,» ütles Samost. Riigiettevõtte üldkoosoleku all peab Samost silmas ministreid, kelle haldusalas riigifirma tegutseb, näiteks kliimaminister Kristen Michal on Nordica üldkoosolek.

Samost rääkis, et ta pelgab, et poliitikud hakkavad Nordica osas tegema rapsivaid otsuseid.

Samosti kaassaatejuht Huko Aaspõllu lisas, et minister ise koos firma nõukoguga andis Nordicale eelmisel aastal ülesande ettevõtte tegevust laiendada.

«Nüüd äkki on selgunud, et mõned riskid on realiseerunud,» ütles Samost kolleegile.