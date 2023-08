Saksa televisioon: Eesti turismisektor on kriisis

Arte hinnangul oli Eesti paradiisiks just neile, kes tahtsid puhata väljaspool massiturismi piirkondi. Eelkõige oli tõusuteel Tallinn. Veel 2019. aastal andis turism sisemajanduse koguproduktist umbes 10 protsenti, ent siis saabus langus. Kui aastal 2019 külastas Tallinna 300 kruiisilaeva, siis aasta hiljem 170 ja tänavu veel vaid 90 laeva.

Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ütles Artele antud usutluses, et kui inimesed peavad hakkama enda väljaminekuid piirama, võetakse esmalt ette puhkusekulud, mis puudutab ka kruiise. Sellele lisanduvad veel inflatsioon ja kerkinud kütusehinnad, mis moodustavad olulise osa kruiisilaevade kuludest.

Arte hinnangul on ka hotellinduses keeruline koroonaeelsele tasemeni jõuda. Tallinna vähenenud atraktiivsus taandub osaliselt küll kehvale lennuühendusele, aga mitte ainult.

Lääneeurooplaste meelest pole Eestis turvaline

Mitut hotelli opereeriva Duco OÜ tegevjuht Madis Laid ütles Artele antud usutluses, et siin on veel teinegi põhjus: Venemaa agressioonisõjas tõttu vähenenud turvatunne. Nimelt arvavad lääneeurooplased, et Eestis pole ohutu.