Salvest tunnistab: müügitulu kasv oli osaliselt tingitud hinna tõstmisest

Eelmisel aastal investeeris Salvest materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 1,7 miljonit eurot, mis finantseeriti suures osas pangalaenuga. Suurimaks investeeringuks oli tootmishoone laienduse lõpetamine augustis, kokku kujunes laienduse investeeringuks 1,9 miljoni eurot, millest 1,3 miljonit eurot kulus mullu. Lisaks investeeriti ka tegevuse jätkuvuse tagamiseks energiakriisi vaates alternatiivsetesse küttelahendustesse, seadmetesse ning IT riist- ja tarkvarasse kokku ligikaudu 500 000 eurot.

Ettevõtte 2022. aasta suurimaks tootearenduslikuks projektiks oli valmistoitude reformuleerimine, et muuta olemasolevad tooted tervislikumaks eelkõige soola, suhkru ja rasvaine sisalduse osas.

Oluliseks eesmärgiks nii tänavu kui järgnevatel aastatel on tootmisprotsessi efektiivsuse kasv ning energiakasutuse vähendamine. Samuti on ettevõtte eesmärgiks leida läbi uute nii ekspordi kui ka kodumaiste klientide kaasamise suurem koormatus olemasolevale seadmepargile.

«2022. aastal drastiliselt kasvanud energiahinnad mõjutavad ettevõtte tulemust ja tegevusi kindlasti ka 2023. aastal, seda nii otseste kulude kasvu kui ka muude sisendite – toorained, materjalid – kulude kasvuga. Tulenevalt energiahindade volatiilsusest tingitud ebakindlusest on paljud suuremad investeeringud edasi lükatud, investeeringute mahuks on planeeritud umbes 500 000 eurot. Töötajate arvu ei ole plaanis oluliselt suurendada, samas ei ole kavas ka vähendada,» lisas juhtkond.

1946. aastal Tartus tegevust alustanud Salvesti põhitegevuseks on toidu tootmine ja müük. Ettevõtte sortimenti kuuluvad teiste seas purgisupid, valmistoidud, moosid, kastmed, lastetoidud ning smuutid. Kokku on tootevalikus 200 toodet, millest 84 protsenti turustatakse oma brändide nagu Salvest, Põnn, Meie Mari, Presto, Muuti, 3Min, Mahlakas ja Smushie all. Lisaks kuuluvad sortimenti allhanke ja omamärgi tooted.