Populaarse erootikapoe tulud on veidi vähenenud, kuid kasum on endiselt korralik

Majandusaasta aruande põhjal on kaupluse müügiartikliteks pesu ning intiim- ja erootikatarbed. Ettevõttel on e-pood ja üks kauplus Tallinna kesklinnas.

Aruandes seisab, et 2022. aastal, kui esimesed neli kuud olid riigis koroonaviiruse levikust tingitud piirangud, ei avaldanud see olulist firma äritegevusele. Küll aga on äri mõjutanud üldine inflatsioon ja keeruline olukord majanduses.