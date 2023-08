Luminor: majanduslanguse üks põhjus on oodatust väiksem riigipoolne tugi

Euroopa majanduskasvu taga on lõunapoolsed riigid

Samuti tõi ta välja, et kuigi Euroopa majandus kasvas selle aasta teises kvartalis, siis see tulenes peamiselt Lõuna-Euroopa turismisektori kasvust, millest on Eesti majandusele vähe tuge. Saksamaa tööstus on Uusküla sõnul aga endiselt otsimas uut kohta vähenenud Venemaa tooraine impordi ja Hiina väiksema investeerimiskaupade nõudluse taustal.

«Meie endi skeem osta Venemaalt odavat puitu ja metalli ning teha sellest ehitussektori jaoks kaupu Rootsi on saanud kannatada nii tooraine kao kui eksporditulu vähenemise tõttu,» märkis Uusküla.

Neljandaks murendab investeeringuid ebakindlus. «Üldine majanduse ebakindlus vähendab investeeringuid sest pikemaid plaane julgetakse vähem teha. See omakorda vähendab nõudlust. Siia alla kuuluvad ka kinnisvarasse tehtavad investeeringud, sest kinnisvara hindade kiiret kasvu pole oodata, pigem kardetakse, et intressimäära kasv pole veel täiel määral kinnisvara hindades väljendunud ning hinna langus on jätkuvalt võimalik,» selgitas Uusküla.

Kõigele lisaks on ökonomisti sõnul intressimäärade kasv pannud idufirmad raskesse seisu. «Eesti majandusest moodustavad idufirmad küll väikese osas, kuid nad olid oluline osa majanduskasvus. Nüüd kus intressimäärad on kõrged ja oodatavad jäävad kõrgeks mõneks ajaks on nende ettevõtete kasvu finantseerimine raske. See vähendab nende investeerimisplaane ning seetõttu ka turuväärust. Omakorda jõuab see ebakindlus välja ka iduettevõtete omanike ja töötajate väiksemasse igapäevasesse kulutamisse,» kirjeldas ökonomist.

Ta märkis ka, et kuigi valitsuse eelarve on majandust toetamas, selgub kvartalist-kvartalisse, et toetus on osutunud väiksemaks kui esialgu plaanitud. «See vähendab valitsuse tuge Eesti majandusele ajal, mil majanduslangus on märksa suurem ja kulukam kui koroonaperioodil,» osutas ta.