Irja Lutsar meenutas pandeemiat: hobuse- ja lambatabletid inimesi koroona vastu ei ravinud

Lutsari sõnul näitasid korralikud meditsiinilised uuringud uuringud, et ivermektiini koroonaviiruse vastu ei aita.

«Tavainimesel ei ole ligipääsu sellele, mida pole publitseeritud, aga ravimiametid saavad nendele andmetele ligi. Väga selgelt on näidatud, et ivermektiin koroonaviiruse vastu ei tööta,» ütles Lutsar.

Ivermektiin on parasiitide vastane ravim, mida kasutakse loomade, näiteks hobuste raviks. Ivermektiini on propageeritud COVID-19 vastase ravimina.

Sellegipoolest kasutati ravimit mitmetes riikides. Lutsari sõnul poolda ta ilma näidustusteta ravimite andmist, kuid ta mõistab, et arstid olid väga keerulises olukorras. «Ega need inimesed ei läinud oma haigeid nimelt kahjustama, nad tahtsid ju head teha. Ja mingi väga halva disainiga uuringus võib ravim isegi töötada,» ütles Lutsar.

Loomade ravimid pole inimestele mõeldud

Ivermektiini ostmine Eestis populaarne ei olnud, kuid Ameerika Ühendriikides seda oli see tavapärane. «Eestis õnneks nii hulluks olukord ei läinud, aga Ameerikas hakkasid inimesed veterinaariapteekidest ostma hobuse- ja lambatablette teadmata või tähele panemata, et need ei ole nii puhastatud nagu inimeste tabletid,» rääkis Lutsar.