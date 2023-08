Maersk hoiatab nõudluse aeglustumise eest konteinerlaevanduses

Maailma üks suurimaid konteinerilaevandusettevõtteid, kelle turuosa on umbes 17%, teatas, et nende hinnangul vähenevad konteinerite mahud kuni 4%. Varem prognoosisid nad kuni 2,5%-list langust.

Tööstuse olukorda halvendab see, et sel aastal on hakanud turule tulema sadu uusi konteinerilaevu, mis on tellitud pandeemiast tingitud konteinerlaevandusbuumi ajal.