Venemaa kahekordistas oma sõjaliste kulutuste prognoosi 100 miljardi dollarini

«Sõjatööstus on võimaldanud tööstuse kasvu, kuid tsiviilsektorid on taas aeglustumas,» ütles Venemaa investeerimisfirma Locko-Invest investeeringute juht Dimitri Polevoi eelmisel nädalal Reutersile.

«Me ei tea, kui palju võiks tankide ja rakettide tootmist suurendada. Aga mida me teame, on see, et tootmise edasine suurendamine on võimalik ainult siis, kui võtta töötajaid teistest majandusharudest.»