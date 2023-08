TikTok teatas muudatustest EL-i reeglitele vastamiseks

EL-i digiteenuste määrus (DSA) jõustus juba novembris, kuid 19 suurimal internetifirmal, nende seas platvormidel nagu Amazon, Apple, Google, Meta ja Microsoft on enda uute eeskirjadega vastavusse viimiseks aega 28. augustini, vastasel juhul ootavad neid kopsakad trahvid.

Hoiatust kuulda võtnud TikTok ütles reedel, et lubab Euroopa kasutajatel «isiksustamise» välja lülitada. Tegemist on feediga? «For You», mis naelutab inimesed vaatama videoid, mis on välja valitud nende isiklike huvide põhjal.