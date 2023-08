Saaremaa Piimatööstus hakkas Jaapanisse juustu eksportima

«Covid-19, energia- ja sisendite hindade tõus, sõda Ukrainas on mõjutanud toodete müüki nii kodu- kui ka eksportturgudel. Mistõttu oleme klientide leidmisel vaadanud ka Euroopast kaugemale. Ettevalmistused Jaapani turule on kestnud mitu aastat,» rääkis Saaremaa Piimatööstuse ekspordijuht Annika Kõiv.

Kõiv märkis, et vaatamata hiljutistele keerulistele aegadele investeeris ettevõte paar aastat tagasi juustutootmisseadmete uuendamisesse, mis on osutunud igati õigeks sammuks.

«Läbi ekspordi suudame paremini tagada tootmismahtude jätkuvat kasvu ja sealhulgas mahetoodangu mahtude suurenemist. Ühtlasi aitavad uued eksportriigid meil leida uusi võimalusi, et jätkuvalt väärindada Saaremaa Piimaühistu piimatootjate toorpiima. Vähetähtis pole ka see, et nii saame panustada meie piimatootmis sektori jätkusuutlikku arengusse,» selgitas Pihl.